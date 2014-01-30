Половина глобальних доходів припадає на 8% населення

Парадоксом нашого часу назвала укорінення нерівності керівник Програми розвитку ООН (ПРООН) Хелен Кларк. У новій доповіді ПРООН про боротьбу з бідністю зазначається, що на 8% населення світу припадає половина всього світового доходу.

В середньому за останні два десятиліття масштаби нерівності зросли на 11% у країнах, що розвиваються, і на 9% - в промислово розвинених країнах.

І це - незважаючи на безпрецедентні перетворення, пов'язані з розвитком ІКТ, зниження масштабів бідності та безпрецедентне економічне зростання в країнах з ринками, що формуються.

У доповіді мова йде не тільки про різницю в доходах. Його автори звертають увагу на нерівність між жінками та чоловіками, сільськими і міськими жителями, а також у сферах зайнятості, освіти і охорони здоров'я.