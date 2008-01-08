Миротворці ООН підірвалися на міні в Лівані

У Лівані поранено миротворців Організації Об`єднаних Націй.

Як повідомляє радіо «Свобода», в районі ліванського міста Сідон, на міні, закладеній на дорозі, підірвався патрульний джип UNIFIL – миротворчих сил ООН у Лівані. Легкі поранення дістали двоє військовослужбовців.

Напередодні вночі дві ракети типу «град», випущені з ліванської території, вибухнули в центрі міста Шломі на півночі Ізраїлю

Представник поліції Мікки РОЗЕНФЕЛЬД повідомив журналістам, що це перший ракетний обстріл ізраїльської території з Лівану з червня минулого року: «Нам належить ще уточнити тип цих ракет. Востаннє ізраїльська територія була обстріляна приблизно шість місяців тому. Тоді дві ракети впали в місті Кірьят-Шмона».

Міністр оборони Ехуд БАРАК заявив, що, незважаючи на серйозність інциденту, Ізраїль не має наміру відповідати на обстріл військовими засобами.