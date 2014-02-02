У США відзначають День бабака

Згідно з завезеної в Новий світ німецькими переселенцями традицією, вважається, що якщо звір не бачить своєї тіні і вилазить з нори, то весна буде ранньою. Якщо бабак бачить свою тінь і ховається в нору, то, за повір'ям, зима триватиме ще рівно шість тижнів, повідомляє РИА Новости.

В цьому році стомленим суворою зимою американцям доводиться сподіватися на те, що чотириногий оракул пообіцяє їм швидку весну. Сильні морози і небувало велика кількість випалого за минулі зимові місяці снігу суттєво порушили звичний життєвий порядок: через негоду регулярно скасовують заняття в школах, закривають держустанови, скасовуються авіарейси, на дорогах через ожеледицю зростає кількість аварій. За деякими даними, січень 2014 року може стати найбільш холодним місяцем в 48 континентальних штатах США з початку 21-го століття.

Незважаючи на те, що церемонії за участю бабаків відбуваються у всій країні, головною залишається та, яка відбувається 2 лютого в штаті Пенсільванія з участю бабака Філа. Рано-вранці виповзлого із нори звірка зустрічають одягнені в традиційні костюми 19 століття люди, що розмовляють на пенсильванському діалекті німецької мови.

Менш традиційна, але теж барвиста церемонія пройде в неділю в зоопарку нью-йоркського району Стейт Айленд. Бабаку Чаку належить зробити своє пророцтво в присутності нового мера міста Біла де Блазіо. Саме Чак, що правильно пророкує весну в 80% випадків, кілька років тому ледь не відкусив палець тодішньому меру міста Майклу Блумбергу.

До середини 80-х років XIX століття День бабака був лише прикметою, але 2 лютого 1886 року в містечку Панксатоні в штаті Пенсільванія в місцевій газеті з'явилася жартівлива замітка: "Сьогодні День бабака, і, згідно з даними, отриманими нашими кореспондентами, звір не побачив свою тінь. Значить, скоро настане весна". Передбачення збулося.