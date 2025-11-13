Частина закордонних активів російської компанії може бути націоналізована.

За закордонними активами російського нафтового гіганта "Лукойл", який потрапив під американські санкції, вишикувалася черга покупців з Азії та Європи, повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, державна компанія Казахстану "КазМунайГаз" вивчає пропозицію щодо придбання місцевих активів "Лукойлу". Журналісти пояснюють, що російський нафтовий гігант має частку в Карачаганаку, одному з найбільших у світі родовищ газу і конденсату на заході Казахстану, разом з компаніями Eni, Shell, Chevron і "КазМунайГаз".

Водночас у Міністерстві енергетики Казахстану заявили, що "будь-яке нове партнерство буде вирішуватися учасниками проєкту з урахуванням санкцій".

Не проти отримати частину закордонної власності інший нафтовий гігант – Shell. За даними джерел журналістів, компанія зацікавлена в купівлі частки "Лукойлу" у родовищах у Гані та Нігерії. Представники компанії відмовилися коментувати цю інформацію журналістам Reuters.

Нафтопереробний завод російського нафтового гіганта у Болгарії хочуть придбати державна компанія Азербайджану Socar і турецька Cengiz Holdi. Водночас, видання зазначає, що відповідну заявку вони подали до запровадження санкцій США. За даними турецьких ЗМІ, Cengiz Holdi і далі претендує на НПЗ підсанкційного нафтового гіганта.

Крім цього, за даними джерел журналістів, "Лукойл" хоче позбутися і активів у Єгипті. Про свої плани компанія начебто повідомила тамтешній уряд.

Уряд Молдови, яка критично залежна від постачань палива з боку російського нафтового гіганта, почав перемовини про націоналізацію інфраструктури "Лукойлу" в аеропорту Кишинева, повідомив директор аеропорту Серджіу Спояла.

"Лукойл" стоїть перед складним вибором, вважає старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія-Євразія" та колишній керівник відділу стратегії російської нафтової компанії "Газпром нафта" Сергій Вакуленко.

За його словами, якщо компанія продасть свої активи, виручка може бути заморожена Міністерством фінансів США. Однак відкладення дій, ймовірно, означатиме націоналізацію деяких активів або їх замороження, додає Вакуленко.

Санкції США проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня США, вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під удар потрапили російські нафтові компанії "Лукойл" та "Роснефть".

Через обмеження "Лукойл" оголосив про продаж своїх закордонних активів швейцарському трейдеру Gunvor.

Проте Gunvor, яку американський Мінфін назвав "швейцарською маріонеткою Кремля", згодом відмовилася від купівлі активів через ризик потрапити під вторинні американські санкції.

На тлі американських обмежень та складнощів з продажем активів акції "Лукойла" продовжують дешевшати. На думку фахівців, російська компанія може втратити активи на 14 млрд євро після того, як США заблокували спроби швейцарського трейдера Gunvor придбати Lukoil International.

