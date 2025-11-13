Це має сприяти швидкому впровадженню санкцій проти фігурантів справи про створення масштабної корупційної схеми у галузі енергетики.

В іноземних юрисдикціях можна швидше втілити рішення про санкції проти бізнесмена Тимура Міндіча і фінансиста Олександра Цукермана, якщо вказати наявність у них лише іноземного громадянства. Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело в Офісі президента, пояснючи, чому в рішенні про санкції проти них не було вказано їх українське громадянство.

За словами джерела, вказування лише громадянства держави Ізраїль у Міндіча і Цукермана у рішенні Ради національної безпеки і оборони пояснюється потребою надійнішого застосування санкцій.

"З одного боку, вказувати саме іноземне громадянство - це надійніше, щоб заблокувати в іноземних юрисдикціях. Це швидше працює", - повідомило джерело.

Водночас, за словами обізнаного співрозмовника, питання щодо українського громадянства Міндіча і Цукермана перебуває на розгляді.

"З іншого боку - зараз на розгляді у юристів питання про їхнє українське громадянство", - відзначило джерело.

Разом з тим, як пояснило джерело, "це має бути застосовано тільки так, щоб не заважати жодним процесуальним діям антикорупціонерів".

За словами джерела, якщо говорити по суті справи, "ми ж не знаємо, як там по екстрадиції у них деталі" .

"Тобто питання на розгляді та рішення буде таке, щоб це не ускладнило, не збило, не заважало процесуальним діям", - зазначило джерело.

Санкції проти Міндіча і Цукермана

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана.

У документах вказувалося, що Міндіч та Цукерман мають громадянство держави Ізраїль, і відповідно, у них є паспорти цієї держави.

