Країнам ЄС не вдається подолати опір Бельгії щодо надання Києву 140 млрд євро репараційного кредиту.

У своєму виступі перед Європейським парламентом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вперше публічно виклала різні варіанти фінансування воєнних зусиль України в найближчі роки, окрім залучення заморожених росактивів, пише Politico.

ЄС може спільно позичити кошти для України, якщо його план передачі заморожених російських активів не матиме прогресу, повідомила фон дер Ляєн. Повідомляється, що комісія хотіла б використати російські державні активи, що зберігаються в Європі, для підтримки репараційного кредиту Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Але ця ідея зустріла опір з боку Бельгії, що змусило виконавчий орган ЄС вишуковувати альтернативи.

Ставки для Бельгії високі, оскільки вона є місцем розташування фінансової фірми Euroclear, яка володіє більшою частиною заморожених активів, і побоюється, що ця ініціатива може створити юридичні та фінансові ризики. Активи були заморожені ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Якщо план щодо активів не буде реалізовано, фон дер Ляєн запропонувала випустити спільний борг ЄС, який зрештою буде погашено національними капіталами.

Інший варіант передбачає доручення кожній країні індивідуально фінансувати Україну через свої національні бюджети.

Однак обидва варіанти є неприйнятними для країн з високим рівнем заборгованості, таких як Франція та Італія, які мають мало коштів для фінансування України.

Фон дер Ляєн заявила під час пленарного засідання Парламенту, що використання заморожених російських активів "є найефективнішим способом підтримки оборони України та її економіки. І найчіткішим способом дати Росії зрозуміти, що час не на її боці".

Її коментарі Парламенту прозвучали на тлі обговорення цього питання міністрами фінансів ЄС у Брюсселі в четвер. Євросоюз стикається з тиском щодо досягнення швидкої угоди, оскільки очікується, що в України закінчаться гроші наступної весни.

Потреби України в зовнішньому фінансуванні

На минулому саміті ЄС в жовтні Бельгія відмовилася підтримати пропозицію інших країн-учасників щодо надання Україні репараційного кредиту. Єврокомісія була вимушена знаходити інші варіанти покриття військових потреб України, які включають спільний борг ЄС та двосторонню грантову допомогу Києву.

Проте обидва ці варіанти здатні залучити порівняно невеликий об’єм грошей, неспівставний з репараційним кредитом під заморожені росактиви, каже УНІАН економіст Олег Пендзин. Найбільш реалістичний план, на його думку, включатиме залучення коштів для України одразу з трьох цих джерел.

