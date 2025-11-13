Компанія відкладає наступне покоління кишенькового ПК, очікуючи принаймні 50%-вого стрибка в продуктивності.

Учора Valve представила одразу три ігрові гаджети: міні-ПК Steam Machine з упором на геймінг, VR-гарнітуру Steam Frame і новий геймпад Steam Controller. Судячи з коментарів у соцмережах, для повного щастя фанатам компанії не вистачило анонсу Steam Deck 2.

Представники Valve в інтерв'ю IGN прямо підтвердили: наступну версію Steam Deck не буде випущено найближчим часом, оскільки на ринку банально немає відповідного "заліза", щоб забезпечити дійсно відчутний стрибок у продуктивності та ефективності.

"Ми не збираємося випускати пристрій із продуктивністю на 20%, 30% або навіть 50% вищою за нинішню. Ми хочемо чогось більш істотного", – заявив один з інженерів Valve.

Таким чином, хоча у Valve вже є "досить гарне уявлення" про те, яким буде спадкоємець Steam Deck, гравцям доведеться почекати кілька років, поки мобільні процесори AMD або інших компаній не досягнуть необхідного балансу потужності та ефективності.

Ця заява може стати розчаруванням для деяких гравців, враховуючи можливості старіючого Steam Deck. Кишеньковий комп'ютер був випущений у лютому 2022 року, а OLED-модель – у листопаді 2023. Нещодавнє тестування лабораторії Digital Foundry показало, що Steam Deck вже не справляється із запуском сучасних ААА-ігор.

Що стосується Steam Machine, це компактний ПК для гри на телевізорі, який працює під управлінням SteamOS. Обіцяють, що на ньому можна запускати частину ігор у 4K/60 fps завдяки дискретній відеокарті від AMD.

По суті, Valve випередила Microsoft: за інсайдерськими даними, наступний Xbox буде повноцінним ігровим ПК на базі ОС Windows, зберігаючи при цьому звичний консольний інтерфейс.

