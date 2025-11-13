Для завдання комплексних ударів застосували також ударні БпЛА.

У ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Застосуали зокрема і ракети "Фламінго". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, зазначається, що на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.

"На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також, як поінформували в Генштабі, уражено об’єкти і на території РФ.

"Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий", - зазначили в Генштабі.

Удари ЗСУ по окупантах

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) завдали успішного ураження по нафтобазі "Гвардійська", що в селищі Гвардійське Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму. Безпілотники поцілили у насосну станцію на території нафтобази.

Нафтобаза "Гвардійська" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму, адже вона відіграє роль у забезпеченні військових об’єктів і транспорту ворожої армії.

