Цей вибух був досить сильним, щоб зірвати атмосферу з будь-якої землеподібної планети, яка могла перебувати поблизу.

Астрономи вперше зафіксували потужний викид корональної маси - високошвидкісного викиду плазми - від іншої зірки, крім Сонця, і це не дуже гарна новина для пошуків позаземного життя. Як пише livescience.com, згідно з новим дослідженням, потужний вибух, помічений на карликовій зірці, був досить сильним, щоб зірвати атмосферу з будь-якої землеподібної планети, яка могла перебувати поблизу.

Відкриття було зроблено на основі даних європейської мережі телескопів LOFAR, яку використовують з 2016 року для виявлення найекстремальніших і найпотужніших подій у Всесвіті, таких як чорні діри, що випускають відносно стабільні радіосигнали з плином часу.

Астрономи виявили, що 16 травня 2016 року стався потужний вибух, що тривав лише хвилину. Він виходив від червоного карлика StKM 1-1262, що знаходиться більш ніж за 133 світлових роки від нас.

Цей викид був досить щільним і ніс достатньо енергії, щоб зірвати атмосферу будь-якої планети, що знаходиться поблизу, водночас викинута речовина рухалася зі швидкістю 5,4 мільйона миль на годину (2400 кілометрів на секунду). Така швидкість, що приблизно в 3500 разів перевищує швидкість винищувача Lockheed Martin F-16, спостерігається лише приблизно в одному з 2000 корональних викидів маси, що випускаються нашим Сонцем.

При цьому це відкриття може вплинути на пошук планет за межами нашої Сонячної системи, потенційно придатних для життя.

Червоні карлики, маса яких становить від 10 до 50 відсотків маси нашого Сонця, здавалися найімовірнішими зірками у Всесвіті, де можуть існувати планети розміром приблизно із Землю.

Вони широко поширені, і навколо цих зірок легше виявити планети; оскільки червоні карлики досить малі, планети, як правило, формуються набагато ближче до них (і, отже, їх легше виявити), ніж навколо більших сонцеподібних зірок.

Але є один нюанс: наразі, щоб вважатися придатною для життя, планета має перебувати в зоні навколо своєї зірки, яка не надто гаряча і не надто холодна для підтримання рідкої води, відомій як зона, прдатна до життя, або зона "Златовласки". Але якщо зірка в центрі цієї зони особливо активна і викидає сильні та часті корональні викиди маси, навіть стабільна орбіта в зоні "Златовласки" не допоможе планеті підтримувати атмосферу, а значить, і умови, необхідні для процвітання життя.

Раніше астрономи спрогнозували, що може чекати на Землю після загибелі Сонця.

