Відсутність житла не звільняє від мобілізації - безхатьки є такими ж громадянами України як й інші. Водночас, як пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін "Главкому", обласні центри комплектування не займаються безпосередньо мобілізацією, а виконують передусім управлінські функції - координують роботу підпорядкованих підрозділів, збирають інформацію про виконання завдань і розподіляють навантаження між районами.

Коментуючи питання про можливу мобілізацію безхатьків, Істомін зазначив, що закон чітко визначає умови, за яких громадяни підлягають мобілізації. Це чоловіки віком від 25 до 60 років, придатні або обмежено придатні за станом здоров’я. Винятки становлять лише ті, хто має законні підстави для відстрочки.

Він підтвердив, що відсутність постійного місця проживання не є підставою для звільнення від мобілізації, адже безхатько також є громадянином України і підлягає призову на загальних підставах.

"Якби відсутність житла звільняла від мобілізації, половина ухилянтів уже продала б свої квартири й "переїхала на вулицю". У законі такого винятку просто немає", - пояснив Істомін.

Речник заперечив поширені чутки про те, що нібито окремі заклади можуть "замовляти" ТЦК для перевірок. За його словами, подібні випадки йому невідомі, а всі дії відбуваються планомірно: сьогодні перевіряють один об’єкт, завтра інший.

"Я не чув такого, що ТЦК "замовляють" чи що начальник може "злісно" вибрати якийсь заклад і щодня туди ходити. Усе відбувається планомірно - сьогодні перевіряють один об’єкт, завтра інший. Якщо бачать, що десь, наприклад, у спортзалах, оповіщення неефективне, - такі локації просто виключають із маршруту, щоб не витрачати ресурс даремно", - заявив військовий.

За його словами, рішення про те, де саме працюватимуть групи оповіщення, ухвалюють начальники районних або міських ТЦК. Вони мають перелік підприємств та установ у своїй зоні відповідальності й самостійно визначають, де проводити перевірку документів. Це можуть бути парки, спортивні комплекси чи інші людні місця.

Істомін наголосив, що так звані "рейди" не слід сприймати буквально - йдеться про планову роботу груп оповіщення, які діють спільно з поліцією. Кожна така група отримує завдання та маршрут і перевіряє наявність військово-облікових документів у громадян. Якщо документів немає, поліція має право провести адміністративне затримання, а у випадках, коли людина перебуває в розшуку, її одразу доставляють до ТЦК. Він підкреслив, що це не кримінальна процедура, а звичайний адміністративний порядок для складання протоколу про правопорушення.

Нагадаємо, військовий експерт, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що незабаром в Україні має запрацювати єдиний великий сервіс, сегментований по напрямках.

За таких умов відповідні служби, включно з ТЦК та СП, матимуть доступ тільки до тієї інформації, яка потрібна для їхньої роботи. Тимочко навів приклад: працівник військкомату збирається надіслати повістку, а система одразу попереджає, що в реєстрі актів цивільного стану є відомості про смерть цієї людини.

Буває, певна людина багато років не живе в Україні, має інвалідність, статус батька багатодітної сім’ї тощо. Тоді представник ТЦК одразу бачить, що повістка не потрібна.

