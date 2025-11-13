Нездатність німецького уряду профінансувати потреби України призвела до розвалу коаліції.

Уряд Олафа Шольца в Німеччині розвалився наприкінці минулого року через питання допомоги Україні. Про це в інтерв’ю Die Zeit заявив сам колишній канцлер.

"Не слід забувати: я розпустив попередній уряд, бо не було досягнуто згоди щодо приблизно 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині", – заявив він, відповідаючи на одне із запитань.

Як зазначив Шольц, каменем спотикання було зняття так званого "бюджетного гальма" – законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Зрештою це "гальмо" послабили, але вже після того, як уряд Шольца розвалився.

Відео дня

Він зауважив, що якби не це, нинішньому уряду Мерца теж довелося б або піти на скорочення витрат на внутрішні потреби Німеччини, або утриматися він нарощування військової підтримки України.

Уряд Шольца: що треба знати

Олаф Шольц став федеральним канцлером Німеччини 8 грудня 2021 року. Формально він перебував при владі до 25 березня 2025 року, а потім до 6 травня 2025 року тимчасово виконував обов’язки глави уряду в перехідний період після розпуску коаліції. Таким чином, уряд Шольца протримався три роки і три місяці, а не повний чотирирічний термін, як це зазвичай відбувається у Німеччині.

Період правління Шольца супроводжувався серйозними труднощами. Економічне зростання Німеччини сповільнилося через енергетичну кризу, підвищення цін і наслідки війни в Україні. Коаліція з трьох партій виявилася внутрішньо нестійкою. Постійні внутрішні суперечки з питань кліматичної, податкової та промислової політики зрештою призвели до виходу однієї партії з уряду в листопаді 2024 року. Це фактично позбавило кабінет парламентської більшості й зумовило дострокове завершення його повноважень.

Вас також можуть зацікавити новини: