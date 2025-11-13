95% карткових переказів знаходиться в нижчому за ліміт в 100 тис. грн діапазоні.

Нові карткові ліміти, запроваджені комерційними банками 1 червня 2025 року, не спричинили масової відмови громадян від переказів з картки на картку: кількість таких операцій скоротилася в межах 3-4%. Як розповіла заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська, незначне скорочення кількості p2p переказів не є критичним, тому наразі мова не йде про перегляд тактики банків щодо карткових лімітів.

"На мій погляд, скорочення на 10-12% було б вже досить знаковим. У такому випадку ми не виключаємо, що банки потенційно могли б дещо пом’якшити ліміти. Зменшення кількості переказів, на жаль, не впливає на кількість осіб, чиї картки і рахунки використовуються у схемах незаконних фінансових операцій (дропів) чи випадків шахрайств, що зростають пропорційно випуску нових карток", — зауважила банкірка.

Разом з тим, Довгальська вважає, що ефективність карткових лімітів як засобу боротьби тіньовими схемами варто розглядати в комплексі з іншими важливими механізмами. Зокрема невдовзі Верховна Рада може розглянути законопроєкт, що регулюватиме відповідальність дропів та регламентуватиме створення "Реєстру дропів".

"Карткові ліміти - це лише один з найпростіших механізмів перешкоджання дропам. На мою думку, паспортизація номерів телефонів дозволила б частково розв'язати це питання. Принаймні охочих брати участь у злочинних схемах значно б поменшало. Також ринок очікує створення державного Реєстру дропів. Потрапляння до нього означатиме офіційну заборону на користування фінансовими послугами", — пояснила банкірка.

Довгальська зазначила, що наразі карткові ліміти вже не викликають такого суспільного резонансу, як на початку їх запровадження. Це пояснюється тим, що більшість громадян не виходять за встановлені межі переказів, а також такі обмеження не загрожують та не зачіпають фінансові можливості більшості українців.

За її даними, з моменту запровадження нових карткових лімітів, 95% p2p-переказів знаходиться в діапазоні значно нижчому за 100 тис. грн, а близько 80% навіть не досягають суми в 50 тис. грн.

Поки що банки оцінюють ефективність нових лімітів, і на основі цих даних роблять прогнози на майбутнє. За прогнозом банкірки, у найближчі 6-9 місяців навряд чи банки змінять розмір карткових лімітів.

"Наразі мова не йде про те, щоб ліміти були якось відкориговані. Адже вони діють згідно з нормативами фінансового моніторингу. Принаймні, на мій погляд, до другої половини 2026 року глобальні зміни малоймовірні. В цілому наявні ліміти досить збалансовані, але вони не усувають проблему повністю: це важлива, але лише додаткова перепона для шахраїв", — підсумувала експертка.

Із 1 листопада деякі українські банки почали знижувати ліміти на перекази коштів між особами до 50 тис. грн на місяць. Ці обмеження стосуються людей із високим рівнем ризику, або які не можуть підтвердити своїх доходів.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, ці зміни можуть суттєво вплинути на частину українців, які навіть не підозрюють, що входять до "ризикової" групи. При цьому він радить громадянам своєчасно оновлювати дані в банку та надавати документи про офіційні доходи.

З 1 червня, згідно Меморандуму українських банків, ліміти на карткові перекази та перекази через реквізити IBAN зменшилися зі 150 тис грн до 100 тис грн на місяць. При цьому для клієнтів, визначені банками як високоризикові, встановлено обмеження у 50 000 гривень на місяць.

Такі обмеження стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN, як в межах України, так і за її межі. Водночас ці ліміти не поширюються на платежі за товари та послуги, зокрема на оплату комунальних послуг або покупки в магазинах.

