Теракт в кінотеатрі в Пакистані: є жертви і постраждалі
05:01, 03 лютого 2014Світ
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П'ять осіб загинули і понад 30 отримали поранення в результаті атаки терористів в одному з кінотеатрів пакистанського міста Пешавар, розташованого на північному заході Пакистану.
Під час сеансу невідомі кинули дві ручні гранати в глядацький зал, в якому перебувало більше сотні людей, що призвело до численних жертв, повідомляє телеканал "Аль-Джазіра". За даними місцевої поліції, нападникам вдалося втекти, пише ИТАР-ТАСС.
Раніше сили безпеки міста отримали кілька попереджень з погрозами, що саме цей кінотеатр може піддатися нападу з боку радикальних ісламістських угруповань. Власник кінотеатру, проте, проігнорував ці повідомлення.
Досі жодна з відомих екстремістських організацій не взяла на себе відповідальність за вчинений теракт.
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