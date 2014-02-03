Теракт в кінотеатрі в Пакистані: є жертви і постраждалі

Під час сеансу невідомі кинули дві ручні гранати в глядацький зал, в якому перебувало більше сотні людей, що призвело до численних жертв, повідомляє телеканал "Аль-Джазіра". За даними місцевої поліції, нападникам вдалося втекти, пише ИТАР-ТАСС.

Раніше сили безпеки міста отримали кілька попереджень з погрозами, що саме цей кінотеатр може піддатися нападу з боку радикальних ісламістських угруповань. Власник кінотеатру, проте, проігнорував ці повідомлення.

Досі жодна з відомих екстремістських організацій не взяла на себе відповідальність за вчинений теракт.