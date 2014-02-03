Єврокомісія встановила, що корупція вразила усі країни-члени ЄС

Про це сказано в оприлюдненому сьогодні звіті Європейської комісії – першому такому офіційному дослідженні в історії ЄС, повідомляє Радіо Свобода.

Особливо погане становище, за даними звіту, в Румунії й Болгарії. Зокрема, в Румунії і побутова, і політична корупція далі становить системну проблему, в Болгарії корупція теж широко розповсюджена попри те, що політики вже роками називають боротьбу з корупцією своїм пріоритетом, мовиться в дослідженні.

Читайте такожTransparency International: Українці дуже толерантні до корупціїТакож серйозне занепокоєння авторів звіту з огляду на корупцію викликали Італія, Греція, Чехія й найновіший член Євросоюзу Хорватія.