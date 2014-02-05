У Бразилії через аварію шість мільйонів осіб залишилися без світла

За даними національного оператора електричної системи країни, причиною аварії стало коротке замикання. Приблизно через годину вдалося усунути неполадки, повідомляє РИА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

Серед знеструмлених територій опинилися шість штатів, які будуть приймати ігри світової футбольної першості: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Мінас-Жерайс, Парана, Ріо-Гранді-ду-Сул і Мату-Гроссу.

Не так давно міністр енергетики Бразилії Едісон Лобан запевнив, що під час чемпіонату світу країна не буде відчувати нестачу електроенергії.