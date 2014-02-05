Журналісти з різних країн світу скаржаться на умови в готелях Сочі (фото)

Поки триває дискусія з приводу того, чи в Сочі готові прийняти Олімпіаду 2014 року, яка розпочнеться в четвер, журналісти з усього світу заселяються у російські готелі, пише Washington Post.

Деякі з журналістів, які прибувають до Сочі, повідомляють з жахом про умови проживання там. Тільки шість з дев'яти готелів для медіа готові зустріти гостей. Деякі готелі ще й досі знаходяться на стадії будівництва.

Один німецький фотограф розповів, що з номеру в номер у його готелі блукають робітники і бродячі собаки.

Багато журналістів скаржилися на відсутність гарячої та взагалі будь-якої води у номерах. Коли ж водопостачання відновили, журналістка Chicago Tribune Стейсі Сен Клер відправила у Твіттер фото води, яка текла з кранів.

Московський кореспондент Guardian Шон Уокер назвав готелі для журналістів "суцільним фарсом".

"Повернувся до готелю. Ліфт зламався через півдня після початку роботи. Піднімався сходами. Двері на мій поверх (пожежний вихід з поверху) виявилися закритими", - скаржиться Уокер.

У одного з французьких журналістів, коли він спробував відкрити двері до своєї кімнати, відпала дверна ручка.

Журналіст CNN Гарі Рікі повідомив, що з 11 номерів заброньованих п'ять місяців тому, для його колег був підготовлений лише один і навіть на нього довелося чекати цілий день.

На вулицях міста також не все добре. Журналістка Джоан Барнас зауважила, що місцями трапляються відкриті люки, і закликала всіх бути обережними.

"Не всі люки на тротуарах закриті", - пише Барнас.