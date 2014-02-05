В мережі з'явилися фото з репетиції відкриття Олімпіади в Сочі

В ніч на 5 лютого в Сочі провели генеральну репетицію церемонії відкриття XXII зимових Олімпійських ігор 2014 року, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Вона відбулася на новозбудованому стадіоні "Фішт", на якому відбудеться відкриття і закриття Ігор. Репетиція була таємною, на ній було заборонено фотографувати та знімати відео. Сценарій шоу тримають у секреті. Однак світлини з репетиції все-таки з'явилися в Мережі.

Очевидці кажуть, те, що вони бачили, "не передати словами". Зазначимо, що на фінішну пряму вийшла естафета олімпійського вогню. З 5 по 7 лютого вона пройде в Сочі і стане рекордною за тривалістю, адже олімпійськими місцями вогонь проноситимуть 3 дні.

Серед факелоносців - Сергій Бубка - єдиний представник від України, якому довірили таку почесну місію. Крім нього, ще понад три сотні спортсменів, артистів та громадських діячів. А також - дельфін. Організатори вирішили зробити і морське видовище. За задумом, учасник естафети, тримаючись за плавник дельфіна, пропливе із факелом басейн і передасть вогонь наступному факелоносцю.

Ввечері на кількох майданчиках Сочі мешканців, гостей міста та вболівальників розважатимуть зірки. Тут обіцяють масштабну програму із російським колоритом. Крім самих концертів, будуть ще й майстер-класи. Наприклад, вчитимуть охочих танцям північних народів Росії або горловому співу.

Офіційна церемонія відкриття відбудеться 7 лютого.