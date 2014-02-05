У Душанбе позбавляються російських суфіксів у прізвищах

"Позбавлення від російських суфіксів у прізвищах є національним обов'язком кожного громадянина Таджикистану", - заявила вона журналістам "РИА Новости" в середу.

Як зазначила Шарофзода, зміна прізвища на національний лад - нескладна процедура, в чому вона переконалася на власному досвіді. "Правда, доведеться пройти при зміні прізвища деякі процедури - але лише для того, щоб органи міліції могли перевірити, чи не змінюється прізвище для приховування злочину", - пояснила голова комітету.

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Першим в країні змінив написання свого прізвища президент Емомалі Рахмонов: з 2007 року його прізвище пишеться без російського суфіксу "-ов" - Рахмон. Слідом за главою держави прізвища змінили велика частина членів уряду і депутатів парламенту. У Рацсах стали видавати свідоцтва про народження дітей з прізвищами на національний лад.

Зворотний процес почався в 2009 році, коли у більшості трудових мігрантів через плутанину, де ім'я, а де прізвище, зазначені в паспортах, виникли проблеми при в'їзді до ряду країн СНД і - особливо - в Росію.

За даними Гавхар Шарофзода, за недотримання норм закону "Про державну мову Таджикистану" у 2013 році були оштрафовані 64 людини. Вона також повідомила про створення спеціальної групи, яка буде стежити за дотриманням норм літературної мови в радіо- і телепрограмах.