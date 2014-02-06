У Південній Кореї будуть страхувати від чотирьох видів "суспільного зла"

За словами нинішнього президента республіки Пак Кин Хе, головним пріоритетом в її діяльності стане боротьба з цими чотирма головними видами "суспільного зла".

У відповідь на вимогу уряду, провідна страхова компанія "Хенде енд марін фаєр иншурэнс" (Hyundai Marine & Fire Insurance) завершує розробку нового виду полісів. Вона ж стане їх монопольним продавцем.

Читайте такожДля в'їзду в Росію українцям потрібно закордонний паспорт і медстраховка"Ми почнемо продавати страховки вже в березні, - повідомив прес-секретар цієї компанії. - Основне їх призначення полягає в забезпеченні компенсації як фінансового, так і морального збитку, завданого жертвам таких злочинів". Нова система покликана допомагати постраждалим дітям, жінкам і літнім людям з низькими доходами, пише газета "Коріа таймс".

Для забезпечення страхових виплат уряд Південної Кореї разом з муніципальною владою створює спільний фонд. "Малозабезпечені люди похилого віку і не мають батьків підлітки отримають страховки безкоштовно, - зазначив представник Фінансового комітету при уряді. - Для звичайних громадян щомісячні внески складуть від 10 до 20 тис. вон ($18 - прим.)".

Згідно з планами кабінету міністрів, жертви цих чотирьох видів злочинів отримають компенсацію будь-яких понесених ними фінансових втрат та завданої моральної шкоди, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У цьому зв'язку глава страхової компанії "Хенде" Лі Ен Чхоль підкреслив, що з допомогою таких страховок його фірма буде сприяти створенню більш безпечного суспільства.