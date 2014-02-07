Нуланд вибачилась за свої слова в адресу ЄС

Про це пише DW.de з посиланням на інформаційне агентство dpa.

На записі, котрий у четвер, 6 лютого, був опублікований на сайті YouTube, чути, як жіночий голос у розмові про роль ЄС у розв'язанні політичної кризи в Україні вимовляє: "Fuck the EU".

У Вашингтоні вже заявили, що підозрюють росіян у тому, що ті підслухали й записали цю приватну розмову та виклали запис в інтернет. Російський політик Дмитро Рогозін був одним з перших, хто опублікував у Twitter новину про цей запис, повідомляє інформаційне агентство AP.

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Офіційний представник Білого дому Джей Карні зазначив, що Москва зацікавлена в тому, аби в колишній радянській республіці велась боротьба між проросійським та прозахіднім табором, але він не став називати імена людей, які могли б бути причетними до запису розмови.

Представник Держдепартаменту на умовах анонімності розповів, що аудіо звучить як запис оригінальної телефонної розмови, яка відбулася минулого тижня, повідомляє AP.

За словами речниці Держдепартаменту США Дженніфер Псакі, якщо росіяни прослуховували, записали та розмістили приватну телефонну розмову дипломатів, то це може означати, що у методах своєї діяльності російські спецслужби опустились "до нового найнижчого рівня".