Долю Окруашвілі вирішить Франція

Німеччина передала одного з лідерів грузинської опозиції, колишнього міністра оборони країни Іраклія Окруашвілі французькій поліції, повідомило міністерство внутрішніх справ Франції, .

"Грузинська влада видала ордер на його арешт. Він постане перед державним прокурором, а потім буде поміщений під арешт", - сказав представник міністерства Жерар Гаше, повідомляє Дело з посиланням на Reuters.

За словами Гаше, у Окруашвілі є право попросити політичного притулку

Окруашвілі, чия критика і звинувачення в корупції на адресу президента Грузії Михайла Саакашвілі привели до масових антиурядових акцій протесту в кінці 2007 року, був в листопаді арештований німецькою поліцією. Як повідомив його адвокат, за декілька днів до арешту він попросив владу Німеччини про політичний притулок.