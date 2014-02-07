В Японії біля Фукусіми стався землетрус
22:43, 07 лютого 2014Світ
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Землетрус магнітудою 5,1 стався в ніч на суботу біля східного узбережжя найбільшого японського острова Хонсю, говориться в повідомленні Геологічної служби США (USGS).
Підземні поштовхи були зафіксовані в 2:18 суботи за місцевим часом в 34 кілометрах на північний схід від міста Наміе, повідомляє» РІА «Новости.
Вогнище землетрусу залягало на глибині 63,2 кілометра. Наміе знаходиться в префектурі Фукусіма, де розташована аварійна АЕС «Фукусіма-1».
Повідомлень про жертви або руйнування не надходило, про загрозу виникнення цунамі також не повідомлялося.
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