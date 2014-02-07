В Японії біля Фукусіми стався землетрус



Підземні поштовхи були зафіксовані в 2:18 суботи за місцевим часом в 34 кілометрах на північний схід від міста Наміе, повідомляє» РІА «Новости.

Вогнище землетрусу залягало на глибині 63,2 кілометра. Наміе знаходиться в префектурі Фукусіма, де розташована аварійна АЕС «Фукусіма-1».

Повідомлень про жертви або руйнування не надходило, про загрозу виникнення цунамі також не повідомлялося.