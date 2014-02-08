У Росії затримали понад 40 учасників флеш-мобу на підтримку каналу Дождь

Як повідомляє ресурс ОВД-Інфо, кількість затриманих становить понад 40 осіб.

Як пояснили в МВС, учасників заходу затримали, оскільки він був несанкціонованим. Активістів кілька разів попросили розійтися, після чого їх вирішили затримати, зазначили в поліції, повідомляє ТСН.

У поліції також повідомили про жінку, яка під час акції зламала ногу. За даними ОВД-інфо, це громадянка Франції похилого віку, яку поліцейські штовхнули на землю, де вона пролежала близько 15 хвилин. У відомстві зазначили, що постраждала не висуватиме до поліції претензії.

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