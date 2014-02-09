Азербайджан призупинив подачу газу до Туреччини

Азербайджан припинив подачу газу у Туреччину через аварію на нафтогазовому терміналі в Сангачале поблизу Баку, повідомляє РИА Новости з посиланням на бакинське інформагентство Trend.

Згідно з повідомленням, несправності повинні бути усунені в неділю.

Азербайджанський газ надходить у Туреччину з газоконденсатного родовища "Шахденіз" на Каспії по Південнокавказькому газопроводу (Баку - Тбілісі - Ерзурум). В рамках першої стадії розробки родовища Туреччина отримує 6,6 мільярди кубічних метрів газу щорічно. Друга стадія розробки проекту дозволить отримати Туреччини додатково ще шість мільярдів кубометрів газу.

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Запаси "Шахденіз", розташованого в 70 кілометрах від узбережжя, оцінюються в 1,2 трильйони кубометрів газу і 240 мільйонів тонн конденсату. Здійснювана в даний час перша стадія розробки родовища передбачає видобуток 178 мільярдів кубометрів газу і 34 мільйонів тонн конденсату. Максимальний видобуток в рамках стадії становить 8,6 мільярда кубометрів газу і два мільйони тонн конденсату на рік.