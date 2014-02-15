У центрі Лондона обвалилася будівля, одна людина загинула
04:23, 15 лютого 2014Світ
0 0
Один чоловік загинув після того, як будівля обвалилася в центрі британської столиці і уламки впали на автомобіль
Як передає британська телерадіомовна корпорація Бі-бі-сі з посиланням на поліцію, ще один чоловік, який перебував у тому ж автомобілі, госпіталізований. За словами представника поліції, його стан стабільний, передає РИА Новости.
Інцидент стався в районі Холборн у п'ятницю близько 23.00 за місцевим часом (01.00 кск суботи).
У повідомленні не уточнюється, чи йдеться про обвалення житлового будинку чи якоїсь іншої будівлі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter