У центрі Лондона обвалилася будівля, одна людина загинула

Як передає британська телерадіомовна корпорація Бі-бі-сі з посиланням на поліцію, ще один чоловік, який перебував у тому ж автомобілі, госпіталізований. За словами представника поліції, його стан стабільний, передає РИА Новости.

Інцидент стався в районі Холборн у п'ятницю близько 23.00 за місцевим часом (01.00 кск суботи).

У повідомленні не уточнюється, чи йдеться про обвалення житлового будинку чи якоїсь іншої будівлі.