В Японії через сильний снігопад скасовано майже 500 авіарейсів

Через сильний сніг в країні постраждали три людини, понад 800 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. У Токіо випало 20 сантиметрів снігу, у місті Кофу в 130 кілометрах на захід від столиці - 1,14 метра снігу, у Фукусімі на північний схід від Токіо - 36 сантиметрів, у Сендай - 29 сантиметрів. У школах Токіо були скасовані заняття, із запізненням на три години почалися церемонії для абітурієнтів, які успішно здали іспити в університетах центральної частини Японії, передає РИА Новости.

Метеослужба попереджає, що завершення снігопаду, яке очікується в першій половині дня, буде супроводжуватися різким підвищенням температури до 11 градусів тепла. Рясне танення снігу може призвести до додаткових труднощів у роботі транспорту.

Рух на автомобільних магістралях від Токіо в західні префектури було зупинено. Залізничний транспорт функціонує з великими перебоями.

Це вже другий сильний снігопад за тиждень: у минулі вихідні столичний регіон Японії був охоплений потужним снігопадом, жертвами якого, за останніми даними, стали щонайменше 13 осіб. Кількість постраждалих перевищила 1,7 тисячі осіб. Тоді в деяких районах столиці висота снігового покриву сягнула 27 сантиметрів, це рекорд за останні 45 років.