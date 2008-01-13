ЦВК Грузії офіційно оголосив про перемогу Саакашвілі

Центрвиборчком Грузії офіційно оголосив про перемогу Михайла Саакашвілі на президентських виборах 5 січня, передає Радіо Свобода.

Згідно з оприлюдненими даними, він набрав більше 53 відсотків голосів виборців. Кандидат в президенти від опозиції Леван Гачечиладзе одержав понад 25 відсотків голосів.

Грузинська опозиція не визнає результати виборів, вважаючи, що вони були сфальсифіковані. Сьогодні в Тбілісі очікується масовий мітинг протесту проти офіційних підсумків голосування.