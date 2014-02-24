Лукашенко пообіцяв, що в Білорусі Майдану не буде

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це він сказав 23 лютого, виступаючи на прийомі керівного складу Збройних сил і правоохоронних органів з нагоди Дня захисника Вітчизни і Збройних сил Республіки Білорусь.

«Ми живемо в світі, що динамічно змінюється. То тут, то там на планеті спалахують вогнища напруженості. Тому нам не можна втрачати пильність. Вчитися треба на помилках інших і не допустити навіть щонайменших проявів нестабільності в нашій країні», - сказав Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко запевнив, що Захарченка і Курченка в Білорусі немаєНа його думку, показова ситуація в Україні, яка стала ареною сутичок могутніх зовнішніх і внутрішніх сил.

«Прикладів тому дуже багато, включаючи невгасимі революції в мусульманському світі і періодично заворушення в країнах Співдружності», - зазначив Лукашенко.

«Навіть у нашому суспільстві, як я помітив, намітилися якась напруга, побоювання за безпеку і стабільність нашої держави. Для нас Майдан не те що неприйнятний. Майдану в Білорусі не буде. Це наш з вами, людей у погонах, священний обов'язок і завдання – зберегти мир і стабільність на нашій землі», - підкреслив Лукашенко.

На його думку, при всіх відмінностях такі події в різних країнах мають спільні характерні риси. «Ослаблення влади в державі, корупція, безкарність і безлад, безвідповідальність влади, про що дуже часто останнім часом говоримо, спричиняють безпорядки і анархію. Суспільство розколюється, економіка стагнує, люди страждають і стають сліпим знаряддям деструктивних сил. Якщо у нас своїх не вистачає, нам можуть підкинути, і це ми теж повинні мати на увазі. І немов шуліки на поділ здобичі злітаються зарубіжні «доброзичливці», які ще більше розпалюють пристрасті й підкидають дрова в багаття», - сказав Лукашенко.

Він також підкреслив, що Білорусь через своє географічне положення і відкритість економіки не може не піддаватись впливу багатьох геополітичних процесів. «Тому для нас такою важливою є продумана системна зовнішня і внутрішня політика, що дозволяє захищати Білорусь від негативних явищ, не допускати розколу в суспільстві або анархії, запобігати будь-яким ворожим намірам», - заявив Лукашенко.