Суд в Техасі визнав неконституційною заборону одностатевих шлюбів

Заборона на одностатеві шлюби ніяк не пов'язана з потребами державного управління і порушує конституційні гарантії рівності для всіх громадян, йдеться у майже 50-сторінковій постанові федерального судді Орландо Гарсії. Суддя сам призупинив дію свого рішення, щоб дати можливість владі подати апеляцію. Таким чином, гей-шлюби в Техасі поки що укладати не будуть, пише РИА Новости.

Губернатор Техасу республіканець Рік Перрі заявив, що влада не забариться оскаржити вердикт. Перрі нагадав, що жителі штату на референдумі в 2005 році схвалили внесення в конституцію штату поправки, яка визначає шлюб як союз чоловіка і жінки.

"Ми будемо боротися за право Техасу самостійно визначати закони штату", - заявив Перрі.

Техас займає друге місце серед штатів США як за територією, так і за чисельністю, в ньому проживає понад 25 мільйонів осіб. На політичній арені штату протягом багатьох років домінують республіканці, які виступають проти одностатевих шлюбів.

В даний час всі штати США визначилися зі своїм ставленням до гей-шлюбів. В сімнадцяти штатах і столичному окрузі Колумбія офіційно дозволені одностатеві шлюби, тоді як 34 штати забороняють їх спеціальним законом або конституційною поправкою.

В останні місяці дебати перемістилися в судову площину. Суди штатів Вірджинія, Кентуккі, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома і Юта визнали неконституційними заборони, які діяли в цих штатах.