У Денвері 104 автомобілі зіткнулися через снігопад
06:43, 02 березня 2014Світ
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Одна людина загинула, близько 30 постраждали внаслідок великої ДТП, що сталася в суботу в американському місті Денвер (штат Колорадо).
Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеву владу, на жвавому шосе зіткнулися 104 автомобілі.
Читайте такожУ Канаді через снігопад зіткнулися близько 100 автомобілівПричиною аварії стали складні погодні умови: в Денвері йшов сильний сніг. Автомобільний рух на трасі, де сталася ДТП, було перекрито протягом п'яти годин. В даний час наслідки аварії ліквідовані.
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