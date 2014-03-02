У Денвері 104 автомобілі зіткнулися через снігопад

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеву владу, на жвавому шосе зіткнулися 104 автомобілі.

Читайте такожУ Канаді через снігопад зіткнулися близько 100 автомобілівПричиною аварії стали складні погодні умови: в Денвері йшов сильний сніг. Автомобільний рух на трасі, де сталася ДТП, було перекрито протягом п'яти годин. В даний час наслідки аварії ліквідовані.