Група людей прийшла послухати його.

На прикордонній стороні Нарвського замку знову з'явився плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін - військовий злочинець").

Як повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія ERR, Міністерство культури ухвалило рішення встановити там плакат на один день. Таким чином вони хочуть нагадати росіянам про злочини Росії в Україні.

Учора на цій стіні вивісили прапори Європейського Союзу, Естонії та України. Також мав з'явитися великий плакат зі словами "Європа починається з нас". Як відомо, сьогодні в Івангороді, розташованому на правому березі Нарви, росіяни влаштували концерт на честь Дня перемоги.

9 травня в Росії: що відомо

Як відомо, сьогодні на Красній площі в Москві пройшов військовий парад на честь 9 травня. Російське Міністерство оборони заявило, що в ньому брали участь понад дев'ять тисяч осіб і 70 одиниць техніки.

За даними Telegram-каналу "Можем объяснить", на параді було втричі менше техніки і вп'ятеро менше авіації, ніж 2021 року. Росіяни показали тільки один танк - старий Т-34.

На заході були присутні лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау, а також Олександр Лукашенко.

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