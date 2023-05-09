Нарвський замок розташований на кордоні з російським Івангородом, де сьогодні святкуватимуть День перемоги.

В Естонії на стіні Нарвського замку вивісили плакат із зображенням президента РФ Володимира Путіна і написом:"Путін - воєнний злочинець".

Акцію організував Нарвський музей. Плакат розміщений на тій стороні замку, яку видно з боку Івангородської фортеці, повідомляється на сайті ERR.

Як заявила директор Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова,"це не провокація, а заздалегідь спланована музеєм і організацією Propastop інсталяція". За її словами, плакат провисить на стіні замку кілька днів.

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Інсталяція "недвозначно нагадує про те, що тут у нас, в Нарві проходить кордон. Плакат розміщений на стіні, на якій майорить естонський прапор. Це те місце, що розташоване просто навпроти масштабного майданчика і сцени на протилежному боці річки і кордону). Ми повинні пам'ятати про те, що поруч з нами йде повномасштабна війна, розв'язана Путіним. Ми вважали за необхідне розмістити цю інсталяцію і нагадати про те, що все має свою ціну", - сказала директор музею.

За словами організаторів, акція проводитися з метою розвінчання пропаганди і неправдивої інформації, поширюваної в російських ЗМІ.

Фотографії плаката на стіні замку, опубліковані в соцмережах музею, супроводжуються коротким коментарем "Тут кордон!"

Разом з тим росЗМІ повідомляють, що в Івангороді Ленінградської області встановили величезний екран у бік естонської Нарви, на якому 9 травня транслюватимуть святковий концерт на честь Дня Перемоги.

Підтримка Естонією Україні під час війни

Уряд Естонії з перших днів повномасштабного вторгнення РФ направляє Україні гуманітарну та військову допомогу.

Також Естонія підтримує євроінтеграційні та євроантлантичні прагнення України.

19 січня 2023 року уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні пакет військової допомоги, який містить далекобійне і протитанкове озброєння, а також снаряди на загальну суму 113 мільйонів євро. У Кабміні Естонії повідомили, що з урахуванням нового пакету загальний обсяг естонської допомоги Україні збільшився до 370 мільйонів євро, тобто трохи більш як 1% ВВП цієї країни.

Згодом Естонія заявила про передачу Україні всіх своїх гаубиць калібру 155 мм.

У квітні міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що країна передасть Збройним силам України 155-мм снаряди, прилади нічного бачення та боєприпаси 5,56 мм калібру.

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