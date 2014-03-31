У Москві поліція затримала людей,які вийшли вшанувати пам'ять Небесної сотні

Затримані три людини, як повідомляє NEWSru.com з посиланням на "Дождь". Поліцейські підійшли до кожного з них і супроводили в автозак.

"Всі затримані для профілактичної бесіди і для перевірки на їх участь в акціях, які проходили раніше", - пояснив співробітник поліції.

"Їх доставлять у відділення поліції. Якщо нічого за ними не числиться, то відпустять через три години", - додав поліцейський.

Як розповіли ОВС-Інфо самі затримані: Сергій Яковлєв, Дмитро Зворикін і Марк Гальперін, - вони вийшли на Тверську вулицю, дотримуючись відстані в 50 метрів один між одним, з портретами загиблих 20 лютого в Києві активістів в руках. Таким чином вони збиралися вшанувати пам'ять загиблих 40 днів тому активістів.

За їх словами, поліцейські не звинувачували їх у порушенні правил одиночного пікетування, але затримали у зв'язку з нестабільною ситуацією в країні" для проведення роз'яснювальної бесіди. При цьому поліцейські відібрали паспорти у двох з трьох затриманих.

Всіх трьох доставили в ОВД Тверське і через деякий час відпустили без складання протоколів про адміністративне правопорушення, підсумовує видання.