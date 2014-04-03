Договір про Євразійський союз можуть підписати вже в травні - МЗС Казахстану

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на главу МЗС Казахстану Єрлана Ідрісова.

"Цей рік знаменний тим, що ми готуємося до підписання договору про Євразійський союз. У Мінську очікується в кінці цього місяця дуже важлива зустріч, потім, в кінці травня, очікуємо на саміт "трійки" в Астані, де ми маємо намір завершити формальну роботу з цим документом. І це відкриє нові перспективи наших взаємин", - зазначив Ідрісов на переговорах з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Москві.

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