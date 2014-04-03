У Туреччині дозволили Твіттер

Про це в четвер, 3 квітня, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Турецький Конституційний суд визнав блокування незаконною, кваліфікуючи цей крок як порушення свободи слова і прав особистості. Між тим влада більше тижня ігнорували це рішення.

Рішення про блокування Twitter прем'єр пояснив необхідністю боротися з поширенням інформації про корупцію в уряді. Він прямо заявив, що збирається «викорінити» ресурс. Заборона на доступ до мережі викликала протести всередині країни і міжнародний резонанс.

Читайте такожТуреччина заблокувала доступ до YouTube

Через кілька днів після блокування Twitter в Туреччині також був заборонений відеохостинг YouTube. Це сталося після того, як в Інтернет потрапили записи секретної урядової наради, у яких обговорювалося військове вторгнення Туреччини в Сирію.