В Афганістані десятки бойовиків ліквідовано в день голосування

Про це пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Радикальний рух «Талібан» загрожувало зірвати вибори, через що сили безпеки приведено у стан підвищеної готовності. Незважаючи на це, у ряді провінцій були здійснені теракти. Як повідомляє CNN з посиланням на главу МВС Афганістану Мохаммада Омара Даудзаи (Mohammad Umer Daudzai), жертвами нападів екстремістів стали 20 людей, ще 43 людини отримали поранення. У силових структурах повідомили про ліквідацію більше 80 бойовиків і запобігання кількох нападів на виборчі дільниці.

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Як повідомив голова Незалежної виборчої комісії Ахмад Юсуф Нурістані (Ahmad Yousuf Nuristani), за попередніми даними, явка виборців склала 58 відсотків. У зв'язку з таким високим показником робота виборчих дільниць була продовжена на годину.

На пост президента Афганістану претендують вісім кандидатів. Серед них немає нинішнього глави держави Хаміда Карзая, який за конституцією не має права балотуватися на третій термін.

Фаворитами в боротьбі за президентський пост вважаються три кандидати: колишній міністр фінансів країни Ашраф Гані Ахмадзай (Ashraf Ghani Ahmadzai), а також екс-міністри закордонних справ Абдулла Абдулла (Abdullah Abdullah) і Залмай Расул (Zalmai Rassoul).

Для перемоги в першому турі нинішніх виборів кандидатові потрібно набрати понад 50 відсотків поданих голосів виборців. В іншому випадку 28 травня в країні відбудеться другий тур, в якому за вищий державний пост боротьбу продовжать два найбільш популярних серед виборців кандидати.