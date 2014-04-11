Мінфін США попередив Росію про можливості розширення санкцій
Міністр фінансів США Джейкоб Лью висловив своєму російському колезі Антону Сілуанову стурбованість розвитком подій навколо України та Ірану, попередивши про можливості розширення санкцій відносно Росії, повідомляє американський Мінфін.
"Міністр знову висловив серйозну стурбованість повідомленнями про можливу угоду між Росією та Іраном за схемою "нафта в обмін на товари", пише РИА Новости.
Він ясно дав зрозуміти, що така угода може призвести до санкцій проти будь-якої компанії або фізичної особи, пов'язаного з цими операціями", - йдеться в повідомленні Мінфіну США за підсумками зустрічі міністрів.
Лью також застеріг від ескалації ситуації в Україні.
На початку січня агентство Рейтер з посиланням на джерела повідомило, що Росія та Іран нібито обговорюють питання постачання в РФ близько 500 тисяч барелів іранської нафти в день в обмін на поставки російських устаткування і товарів.
За даними агентства, сторони сподіваються підписати угоду найближчим часом. Після появи повідомлень про угоду прес-секретар президента США Джей Карні заявив, що Білий дім має намір домагатися санкцій проти Тегерана і Москви, якщо угода дійсно відбудеться.
Представники іранської сторони інформацію про угоду спростували. У свою чергу, газета "Комерсант" з посиланням на російське дипломатичне джерело писала про те, що Росія та Іран ведуть переговори про нафтову угоду незалежно від позиції США.
Раніше США і Євросоюз ввели проти Росії ряд індивідуальних санкцій у зв'язку з її позицією щодо Криму, затвердивши списки нев'їзних осіб і заморозивши їх активи. З юридичних осіб під санкції потрапив тільки банк "Росія".
Разом з тим країни G7 пригрозили Росії санкціями проти ряду секторів економіки в разі подальшої ескалації ситуації навколо України. Російський МЗС заявив, що розмовляти з Росією мовою санкцій недоречно і контрпродуктивно.