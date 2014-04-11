Мінфін США попередив Росію про можливості розширення санкцій

"Міністр знову висловив серйозну стурбованість повідомленнями про можливу угоду між Росією та Іраном за схемою "нафта в обмін на товари", пише РИА Новости.

Він ясно дав зрозуміти, що така угода може призвести до санкцій проти будь-якої компанії або фізичної особи, пов'язаного з цими операціями", - йдеться в повідомленні Мінфіну США за підсумками зустрічі міністрів.

Лью також застеріг від ескалації ситуації в Україні.

На початку січня агентство Рейтер з посиланням на джерела повідомило, що Росія та Іран нібито обговорюють питання постачання в РФ близько 500 тисяч барелів іранської нафти в день в обмін на поставки російських устаткування і товарів.

За даними агентства, сторони сподіваються підписати угоду найближчим часом. Після появи повідомлень про угоду прес-секретар президента США Джей Карні заявив, що Білий дім має намір домагатися санкцій проти Тегерана і Москви, якщо угода дійсно відбудеться.

Представники іранської сторони інформацію про угоду спростували. У свою чергу, газета "Комерсант" з посиланням на російське дипломатичне джерело писала про те, що Росія та Іран ведуть переговори про нафтову угоду незалежно від позиції США.

Раніше США і Євросоюз ввели проти Росії ряд індивідуальних санкцій у зв'язку з її позицією щодо Криму, затвердивши списки нев'їзних осіб і заморозивши їх активи. З юридичних осіб під санкції потрапив тільки банк "Росія".

Разом з тим країни G7 пригрозили Росії санкціями проти ряду секторів економіки в разі подальшої ескалації ситуації навколо України. Російський МЗС заявив, що розмовляти з Росією мовою санкцій недоречно і контрпродуктивно.