Парламент Придністров'я просить Росію визнати незалежність республіки

Придністровські парламентарії посилаються на закріплене в статуті ООН право народів на самовизначення і результати минулого в республіці в 2006 році референдуму. Тоді більше 97% учасників плебісциту висловилися за незалежність і подальше приєднання невизнаної Придністровської Молдавської республіки (ПМР) до РФ.

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"Висловивши свою волю за допомогою одного з базових інститутів прямої демократії - плебісциту, проголосувавши за незалежність ПМР і подальше вільне приєднання Придністров'я до Російської Федерації, придністровський народ реалізував невід'ємне право вільно і без втручання ззовні визначати свій політичний статус, здійснювати економічний, соціальний і культурний розвиток", - йдеться у зверненні, повідомляє РИА Новости.

На думку придністровських депутатів, необхідність у прийнятті такого документа назріла вже давно.

"З цією ініціативою вийшла група парламентаріїв, подібні звернення надходили від рад народних депутатів усіх міст і районів республіки, а також від представників громадських об'єднань", - зазначив спікер парламенту Михайло Бурла.