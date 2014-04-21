У Киргизії пропонують друкувати нові підручники за рахунок реклами

У Киргизії запропонували виділити в шкільних підручниках місце для реклами. З такою ініціативою виступили члени «молодіжного парламенту» (громадянського проекту, в якому беруть участь активісти, які співпрацюють з парламентським комітетом з освіти, культури та спорту). Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на «Вечерний Бишкек».

Під рекламу, як пояснив член «молодіжного парламенту» Нурсултан Абдухалімов, можна було б відводити п'ять сторінок на початку або в кінці навчального посібника. Таким чином можна було б знайти кошти, необхідні для видання нових підручників.

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Свою ініціативу, за інформацією АКИpress, активісти мають намір обговорити з підприємцями.

Ідея друкувати рекламу в підручниках стала відповіддю «молодіжного парламенту» на ініціативу міністерства освіти, яке запропонувало стягувати зі школярів орендну плату за користування підручниками. Активісти виступили проти цього, вказавши на те, що малозабезпечені люди в сільській місцевості платити за підручники для своїх дітей не зможуть. «Ми пропонуємо альтернативний варіант, заснований на взаємодії уряду та бізнес-спільноти», - зазначив Абдухалімов.

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«Молодіжний парламент» також навів дані нещодавнього дослідження всіх регіонів Киргизії, яке зафіксувало брак навчальних матеріалів. На брак підручників, як наголошується, поскаржилися близько 80% опитаних школярів. Серед іншого в школах не вистачає сучасних матеріалів: використовуються, в тому числі, книги, видані в радянські часи.

У березні 2014 року, як повідомляло агентство КирТАГ, міністерство освіти Киргизії представило проект, що передбачає стягнення плати за користування підручниками. Чиновники запропонували збирати зі школярів 25 сомів на рік (близько 16 рублів) за кожен підручник. Для деяких дітей з багатодітних сімей, сиріт, дітей з обмеженими можливостями) підручники пообіцяли залишити безкоштовними.

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Подібна система, за інформацією агентства, діяла в республіці раніше - в період з 1996 по 2006 рік. У той період вона була основним джерелом фінансування видання нових підручників.

Між тим проти повернення системи оренди виступило міністерство юстиції Киргизії. Там вважають, що вона суперечить конституційному принципу безоплатності загальної освіти.