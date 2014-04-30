Через потужні торнадо в США зруйновано багато будинків, загинули 17 осіб

Щонайменше 17 осіб стали жертвами торнадо, що обрушився на американські штати Алабама і Міссісіпі, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих.

У штаті Алабама більше всього в результаті стихії постраждав округ Лаймстоун. Багато жителів втратили дах над головою. У сусідньому штаті Міссісіпі основний удар від торнадо припав на місто Тупело. Як зазначає агентство, швидкість вітру в деяких районах штату досягала 265-320 кілометрів на годину.

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Загальна кількість жертв численних торнадо, що обрушилися на центральну частину США в кінці минулого тижня, складає вже 35 осіб. Для кількох південних штатів продовжує діяти загроза торнадо. Синоптики повідомляють, що стихія може торкнутися близько 70 мільйонів чоловік.

В ряді округів штатів Міссісіпі та Північної Кароліни зберігається режим НС: минулої п'ятниці в регіоні сталося відразу кілька торнадо. В результаті були сильно пошкоджені або зруйновані близько двох сотень будинків, 16 осіб звернулися за допомогою до лікарні.