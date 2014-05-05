У Москві в день свого 80-річчя померла актриса Тетяна Самойлова

"Так, на жаль, Тетяна Самойлова померла. Дата прощання поки невідома", - повідомив прес-секретар Союзу кінематографістів РФ Дмитро Якунін РИА Новости.

Повідомляється, що Самойлова померла в неділю ввечері, 4 травня, в Боткінській лікарні. "Померла актриса в день свого ювілею", - повідомили в Гільдії кінематографістів РФ.

Артистка була госпіталізована напередодні, в день свого 80-річчя, 6 травня в Будинку кіно повинен був пройти творчий вечір на честь її ювілею.

Тетяна Самойлова народилася 4 травня 1934 року в Ленінграді. У шкільні роки займалася балетом, закінчила балетну студію при театрі імені Станіславського і Немировича-Данченко.

У 1956 році Самойлова закінчила театральне училище ім. Б. Щукіна і відразу була запрошена режисером Михайлом Калатозовым на роль Вероніки в картину "Летять журавлі", за який вона отримала приз журі Міжнародного кінофестивалю "Апельсинове дерево" як "сама скромна і чарівна актриса".