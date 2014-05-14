Філіппіни звинуватили Китай у початку окупації спірних територій, багатих на нафту

17:38, 14 травня 2014
Світ
0 0

КНР вже почала будівництво злітної смуги в Південно-Китайському морі.

Архипелаг Спратли / Фото: NoName

Представник міністерства закордонних справ Філіппін Чарльз Роуз заявив, що китайці вже кілька тижнів перевозять землю і будівельні матеріали на Джонсон-риф, який знаходиться у складі архіпелагу Спратлі, передає "Російська планета".

За заявою філіппінських дипломатів, ці дії прямо порушують підписану десятьма міністрами закордонних справ країн АСЕАН у 2002 році Декларацію про поведінку сторін у Південно-Китайському морі.

Роуз підкреслив, що Філіппінська влада вже повідомила про свої претензії Китаю і підняла питання дане за зачиненими дверима в ході саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в М'янмі минулого тижня.

Читайте такожНа Філіппінах жертвами повеней стали 56 осіб

Територія островів Спратлі оспорюється відразу шістьма державами: В'єтнамом, Китаєм, Тайванем, Малайзією, Філіппінами і Брунеєм. В основному вони складаються з рифів і атолів, і не мають постійного населення, проте увагу держав залучає їх стратегічне становище в південно-західній частині Південно-Китайського моря і потенційне наявність істотних запасів нафти і газу.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що заступник міністра закордонних справ КНР Чен Гопін заявив про те, що внутрішньополітичні справи України повинні вирішуватися українським народом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter