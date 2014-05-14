Філіппіни звинуватили Китай у початку окупації спірних територій, багатих на нафту

Представник міністерства закордонних справ Філіппін Чарльз Роуз заявив, що китайці вже кілька тижнів перевозять землю і будівельні матеріали на Джонсон-риф, який знаходиться у складі архіпелагу Спратлі, передає "Російська планета".

За заявою філіппінських дипломатів, ці дії прямо порушують підписану десятьма міністрами закордонних справ країн АСЕАН у 2002 році Декларацію про поведінку сторін у Південно-Китайському морі.

Роуз підкреслив, що Філіппінська влада вже повідомила про свої претензії Китаю і підняла питання дане за зачиненими дверима в ході саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в М'янмі минулого тижня.

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Територія островів Спратлі оспорюється відразу шістьма державами: В'єтнамом, Китаєм, Тайванем, Малайзією, Філіппінами і Брунеєм. В основному вони складаються з рифів і атолів, і не мають постійного населення, проте увагу держав залучає їх стратегічне становище в південно-західній частині Південно-Китайського моря і потенційне наявність істотних запасів нафти і газу.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що заступник міністра закордонних справ КНР Чен Гопін заявив про те, що внутрішньополітичні справи України повинні вирішуватися українським народом.