Назарбаєв запропонував створити азіатський аналог ОБСЄ

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував створити в Азії аналог ОБСЄ - найбільшої в світі регіональної організації, яка займається питаннями безпеки.

Про це глава республіки заявив на саміті в Шанхаї, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Tengrinews.kz.

Нову структуру Назарбаєв запропонував назвати Організацією з безпеки і розвитку Азії (ОБРА). Вона, за задумом казахстанського лідера, може з'явитися на базі Наради зі взаємодії та заходів довіри в Азії. Це міжнародний форум, що об'єднує держави азіатського континенту і спрямований на забезпечення стабільності і безпеки в регіоні. ОБРА, як зазначив Назарбаєв, повинна скласти здорову конкуренцію Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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«Захід у відриві від Сходу без взаємної співпраці і взаєморозуміння, а також врахування східних традицій і цінностей, не може стійко розвиватися і претендувати на монополію у пошуку істини», - пояснив казахстанський лідер. Він додав також, що взаємна довіра могла б стати «одним з ключових стовпів» майбутньої міжнародної організації.

Як передає «Белый парус», ідею Назарбаєва підтримав присутній на саміті президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв. Він зазначив, що Нарада зі взаємодії та заходів довіри в Азії вже сприймається в усьому світі, як аналог ОБСЄ, і що пропозиція казахстанського лідера «стане логічним продовженням курсу на поглиблення взаємодії країн - учасниць форуму».

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Нарада зі взаємодії та заходів довіри в Азії Назарбаєв пропонував скликати ще в 1992 році. Перший саміт НВЗДА було проведено через десять років. На даний час у форумі беруть участь 24 держави, в тому числі й Росія. Вісім країн і чотири міжнародних організацій (зокрема, ООН) мають статус спостерігачів.