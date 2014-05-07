Посольство Казахстану зарахувало персонажа «Бората» до місцевих пам'яток
Спостерігати персонажа комедійного фільму на сторінках книги про Казахстан могли представники більш ніж 50 дипломатичних місій Вашингтона.
Герой фільму «Борат» на ім'я Біллі Секскрайм (Billy Sexcrime) випадково потрапив до путівника по Казахстану. Кольорове ілюстроване видання розповсюджувалося в рамках щорічного фестивалю Around the World Embassy Tour, що проводиться щорічно посольством Казахстану в США. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Washington City Paper.
Спостерігати персонажа комедійного фільму на сторінках книги про Казахстан могли представники більш ніж 50 дипломатичних місій Вашингтона.
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Біллі Секскрайм - вигаданий персонаж, який не з'являвся у фільмі «Борат: культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан». Але його згадував у картині виконавець головної ролі Саша Барон Коен (Sacha Baron Cohen) .
Яким чином Секскрайм потрапив у путівник, не повідомляється. Імовірно, це стало результатом помилки посольства Казахстану або жартом видавництва. Дипломатичне представництво країни ніяк не прокоментувало забавне пригода.
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Варто відзначити, що привид «Бората» не вперше турбує Казахстан. Наприклад, у 2012 році в Кувейті на чемпіонаті світу зі стрільби організатори заходу переплутали гімн Казахстану з гімном, що звучали у фільмі «Борат: культурне дослідження Америки на благо славного народу Казахстану».