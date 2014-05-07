Посольство Казахстану зарахувало персонажа «Бората» до місцевих пам'яток

Герой фільму «Борат» на ім'я Біллі Секскрайм (Billy Sexcrime) випадково потрапив до путівника по Казахстану. Кольорове ілюстроване видання розповсюджувалося в рамках щорічного фестивалю Around the World Embassy Tour, що проводиться щорічно посольством Казахстану в США. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Washington City Paper.

Спостерігати персонажа комедійного фільму на сторінках книги про Казахстан могли представники більш ніж 50 дипломатичних місій Вашингтона.

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Біллі Секскрайм - вигаданий персонаж, який не з'являвся у фільмі «Борат: культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан». Але його згадував у картині виконавець головної ролі Саша Барон Коен (Sacha Baron Cohen) .

Яким чином Секскрайм потрапив у путівник, не повідомляється. Імовірно, це стало результатом помилки посольства Казахстану або жартом видавництва. Дипломатичне представництво країни ніяк не прокоментувало забавне пригода.

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Варто відзначити, що привид «Бората» не вперше турбує Казахстан. Наприклад, у 2012 році в Кувейті на чемпіонаті світу зі стрільби організатори заходу переплутали гімн Казахстану з гімном, що звучали у фільмі «Борат: культурне дослідження Америки на благо славного народу Казахстану».