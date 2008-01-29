Путін прийняв нову армійську форму від Юдашкіна (фото)

Президент РФ Володимир Путін побував в Генштабі Росії на показі Валентина Юдашкіна.

Очевидно, що і президент, і модельєр були в такій ситуації вперше. Юдашкін вперше змоделював нову форму одягу для російської армії. А Путін вперше нову форму приймав. Востаннє її міняли в 1994 році.

Путіна зустріли міністр оборони Анатолій Сердюков, замміністра по тилу Владимир Ісаков і, власне, Юдашкін. Президент посміхнувся, побачивши їх, і став серйозним, коли побачив зразки. Він уважно вивчав їх, мабуть, порівнюючи в думці із старою формою. Щось тихо питав то у Ісакова, то у Юдашкіна. У якийсь момент зняв з одного генерала кашкет, став крутити в руках.

Юдашкін сказав, що взагалі при моделюванні кашкета за основу взяли кашкет маршала Жукова. Юдашкін признався, що він в армії теж служив і знає про її потреби не з чуток.

Звернувши увагу на зимовий одяг, Путін попросив розстебнути кітель у солдата.

- Що там під ним? - запитав він.

Там була підкладка з овчини. Президент задоволено кивнув. Дівчат, які стояли у самому кінці показу, розстібати не стали. Путін, здається, і так все для себе вирішив - нова форма йому сподобалася.

Модельєр не виключив, що широкій публіці нова форма буде представлена вже на найближчому Параді Перемоги 9 Травня. А в масовому порядку перевзувати і переодягати армію почнуть з наступного року.

"Комсомольская правда"