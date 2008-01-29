Москва застерігає Євросоюз від односторонніх дій щодо Косово

Міністерство закордонних справ Російської Федерації застерігло Євросоюз від односторонніх дій з Косовського питання.

Про це йдеться в заяві офіційного представника МЗС Росії Михайла КАМІНІНА, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Останнім часом надбанням гласності стали закулісні підготовчі заходи західних країн, аж до прямого тиску на Генсекретаря ООН і на головування в Євросоюзі, з тим, щоб організувати в обхід РБ ООН направлення місії ЄС до Косово і посилення мандата військового компоненту миротворчої операції - Сил для Косово (СДК). Ведеться активна обробка т.з. тих, що сумніваються у рядах ЄС, на предмет «швидкого» визнання Косово у разі одностороннього проголошення Пріштіною незалежності. Командування СДК розробляє плани з утихомирення свідомо незгодного з суверенізацією Косово сербського населення краю», йдеться в заяві.

«Такі дії викликають у нас серйозну занепокоєність і вимагають адекватної реакції», - підкреслює М.КАМІНІН.

Також у документі вказується, що мандати міжнародних інститутів, що діють в краю, були затверджені резолюцією 1244 Ради Безпеки ООН у червні 1999 року. Цивільна присутність створена у вигляді Місії ООН у Косово (МООНК), причому зроблено це було на основі пропозицій Генсекретаря ООН, схвалених Радою Безпеки.

«Тому будь-яка зміна характеру, складу або оперативного плану дій міжнародної цивільної присутності в Косово вимагає нового рішення Ради Безпеки. Це стане можливим тільки з відома Белграда і Пріштіни», - упевнений російський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2007 року спеціальний посланник ООН по Косово Мартті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації в краю. Цей план передбачає поступове надання незалежності Косово з поступовою інтеграцією і Косово, і Сербії в ЄС. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану по Косово сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із "замороженими" конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я.

На початку грудня 2007 р. прем`єр-міністр Косово Агім ЧЕКУ заявив про готовність проголосити незалежність краю в односторонньому порядку найближчим часом.

14 грудня лідери країн - членів ЄС не змогли досягти компромісу щодо майбутнього статусу Косово. Ряд країн, зокрема Румунія і Кіпр, категорично заявили про те, що не визнають незалежності Косово у разі одностороннього проголошення незалежності краєм. Водночас, лідери країн-членів підтримали направлення у Косово місії поліцейських і юридичних радників у складі 1800 осіб.

20 грудня міністр закордонних справ Словенії, яка головує в ЄС у першій половині 2008 року, Димитрій РУПЕЛЬ висловив переконання, що країни ЄС готові визнати "реальність, яка існує на Балканах", підкресливши, що ані серби, ані косовари не хочуть жити разом.

Косово перебуває під управлінням ООН з 1999 року.