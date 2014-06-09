На виборах у невизнаній Південній Осетії перемагають прихильники приєднання до Росії
10:24, 09 червня 2014Світ
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На виборах до парламенту сепаратистського регіону Грузії – Південної Осетії перемагає партія «Єдина Осетія».
Росія може анексувати також і Південну Осетію
Ця політична сила наполягає на проведенні референдуму про приєднання до Росії, повідомляє Радіо Свобода.
Читайте такожУ Південній Осетії відбуваються парламентські вибориЗа «Єдину Осетію», як повідомляють організатори виборів, віддали голоси 44% виборців. Загалом на 34 місця в представницькому органі претендували дев’ять партій. Семивідсотковий бар’єр, крім лідера перегонів, можуть подолати ще дві партії.
Грузія, яка не визнає ухваленої 1992 року декларації про незалежність Південної Осетії, назвала вибори нелегітимними.
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