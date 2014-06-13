Янукович з цивільною дружиною оселився в Сочі - ЗМІ

Янукович переїхав з Ростова-на-Дону в Сочі зі своєю цивільною дружиною Любов'ю Полежай.

«За моїми даними, він разом з цивільною дружиною Любов'ю Полежай знаходиться в Сочі. Чим займається? Завдяки роботі у вашій країні він може собі дозволити не займатися нічим», - сказав «Вестям» колишній префект Північного адмінокругу Москви Олег Мітволь з посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, після лютневих подій у Києві Янукович втік з країни, МВС оголосило його в розшук. СБУ звернулося до ФСБ з проханням сприяти в передачі Януковича слідчим органам України.

Начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей заявляв, що Янукович має приватний будинок біля Ростова-на-Дону (Росія).

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"За моїми даними, під Ростовом у нього приватний будинок. Ну й син купив будинок у Барвисі", - зазначав Гелетей.

Генпрокуратура України порушила кілька кримінальних справ щодо Януковича. Зокрема, кримінальні провадження відкрито за перевищення влади і службових повноважень, що спричинило масові вбивства на Майдані Незалежності в Києві під час акцій протесту, за заволодіння спільно з іншими особами державним майном, легалізацію коштів, захоплення державної влади шляхом внесення змін до Конституції через Конституційний суд і заклики до захоплення державної влади, озвучені Януковичем на прес-конференції в Ростові-на-Дону 27 лютого.