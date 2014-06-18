США посилили експортний контроль щодо п'яти російських компаній

У список потрапили Фрязинска філія Інституту радіотехніки і електроніки Російської Академії наук (ФИРЭ РАН), ВАТ "Воентелеком", Академія безпеки бізнесу, ТОВ "Насоси Ампіка" і ТОВ "Нуклин".

Як пояснили кор. ИТАР-ТАСС в Торгпредставництві Росії в США, даний крок - проміжний щабель посилення американського експортного режиму щодо перелічених організацій. Експортні поставки не забороняються, але вимагають ліцензування, узгодження та реєстрації за особливими, більш жорсткими правилами. Здійснення таких поставок на пільгових умовах не допускається.

Читайте такожМЗС виступає за введення санкцій третього рівня проти Росії

Рішення про занесення російських компаній в контрольний список прийнято профільним підрозділом мінторгу США - Бюро промисловості та безпеки. Відповідно до публікації, підставою для нього стала та обставина, що Бюро "з незалежних від уряду США причин" не змогло провести достатньо ретельну перевірку названих організацій на предмет виявлення "кінцевого користувача" купованої ними продукції.

Всього американці в даному випадку визнали "неперевіреними" 29 зарубіжних партнерів з Росії, Китаю, Гонконгу і ОАЕ.