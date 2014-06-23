Великобританія вдвічі скорочує витрати на боротьбу з тероризмом

В зв`язку з погіршенням ситуації в Іраку і Сирії, в них можуть активізуватись екстремістські угруповання, в рядах яких знаходяться 500 британців і 3 тис. громадян країн Євросоюзу, передає Росбалт з посиланням на Financial Times.

Високопоставлений представник поліції заявила, що Великобританія буде побоюватися, що ці британці повернуться в країну для здійснення терактів. Але не зважаючи на це, МЗС Британії прийняло рішення скоротити бюджет на боротьбу з тероризмом з $51, до $26 млн. Також планується на третину скоротити штат підрозділу, щоб зменшити бюджет міністерства на $170 млн.

Водночас у МЗС заявили, що протидія тероризму залишається його найбільшою програмою, оскільки проблема залишається в числі пріоритетних.